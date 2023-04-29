سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-4-2023

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 أبريل 2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 3,029 شراء 3,063
|عيار 22
|بيع 2,776 شراء 2,808
|عيار 21
|بيع 2,650 شراء 2,680
|عيار 18
|بيع 2,271 شراء 2,297
|عيار 14
|بيع 1,767 شراء 1,787
|عيار 12
|بيع 1,514 شراء 1,531
|الاونصة
|بيع 94,189 شراء 95,255
|الجنيه الذهب
|بيع 21,200 شراء 21,440
|الكيلو
|بيع 3,028,571 شراء 3,062,857
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 3,029 شراء 3,063 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,776 شراء 2,808 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,650 شراء 2,680 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,271 شراء 2,297 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,767 شراء 1,787 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,514 شراء 1,531 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 94,189 شراء 95,255 جنيه
الجنيه الذهب بيع 21,200 شراء 21,440 جنيه
الكيلو بيع 3,028,571 شراء 3,062,857 جنيه.
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.