عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. المسرح الحديث يفتتح "عجيب وعجيبة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ينطلق عرض "عجيب وعجيبة " من إنتاج فرقة مسرح الحديث  بالبيت الفني للمسرح، من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد الصغير، وذلك فى التاسعة من مساء غد الأحد ٣٠ أبريل الجاري، على مسرح  السلام بالقصر العيني، يوميا ماعدا يوم الثلاثاء .

يذكر أن العرض ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي بالمسرح القومي لأعلان خطة البيت الفني للمسرح تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد". 

ويقول الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، إن العرض استعراضي غنائي تدور  أحداثه فى قالب كوميدي يناسب الكبار وصغار السن .

"عجيب وعجيبة" بطولة سيد الرومي، دعاء رمضان (دودا)، ايهاب بكير، وليد أبو ستيت، رضا طلبة، محمد الصغير، ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث، تأليف سعيد حجاج، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف، أشعار محمد علي هاشم، موسيقي وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز عادل ماضي،  خيال ظل نور سمير، إخراج محمد الصغير.

البيت الفني للمسرح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى رئيس البيت الفني للمسرح عرض عجيب وعجيبة تأليف سعيد حجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. المؤبد لـ معتز مطر و4 آخرين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

بعائد مرتفع ولمدة عام| ما هي شهادة الاستثمار الجديدة بالبنك الأهلي

الدولار يسقط.. 19 دولة توجه ضربة قاضية للأخضر في يونيو| خسائره تتوالى

تملكه هوى مسعور.. حيثيات تأييد حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف

ترشيحاتنا

إدارج على قوائم الإرهاب ومراقبة 5 سنوات.. قرار عاجل ضد معتز مطر

وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي السريع تختصر نصف وقت الرحلات بين المحافظات

تجار ذهب يطالبون بإنشاء جهة حكومية لضبط تسعير المعدن الاصفر

زيادة عدد المدارس بشمال سيناء 10 أضعاف خلال الـ 5 سنوات الأخيرة

المالية: فرض 15% حد أدنى من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات مستحقات ضريبية

كورونا لم ينته.. متحور جديد يجبر البشر على ارتداء الكمامات من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها.. سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب في دبي

أقل فى السعر .. طريقة عمل تورتة الكريم شانتى بالكيكة المشكلة

هاني الناظر يفجر مفاجأة.. تصرف شائع يؤدي للإصابة بسرطان الجلد

رواتب مجزية وتأمين إجتماعي| وظائف خالية بمحافظة القاهرة لهذه الكليات.. الحق الفرصة

فيديو

وصلت للجزمة.. خناقة شوارع على الفيسبوك بين رضوى الشربيني وياسمين عز|القصة كاملة

شيرين عبدالوهاب تشعل حفل دبي بتصريحات جريئة وإطلالة مبهرة/فيديوجراف

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ