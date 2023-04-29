تجار ذهب يطالبون بإنشاء جهة حكومية لضبط تسعير المعدن الاصفر

طالب فادي كامل، المدير التنفيذي لاحدى الشركات العاملة فى تجارة الذهب بإنشاء جهة حكومية تضبط أسعار الذهب، وتضع إطارا لعملية التسعير بالأسواق المحلية، وتحد من الارتفاعات الجزافية، بما لا يضر بمصلحة التجار ومصلحة المواطنين.



وأضاف أن أسعار الذهب بالسوق المحلي تسير وفقًا لفوضى منظمة، حيث يدفع الطلب المتزايد إلى الأسعار مع ارتفاع الطلب، ومن ثم يخرج الذهب من كونه سلعة مسعرة وفقًا لعوامل محددة كالسعر العالمي وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، إلي سلعة تخضع لأهواء العرض والطلب المحلي.



وأكد، أن تعرض الأسواق لفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي، ليس بديعة مصرية، إذ تتعرض أسواق كثيرة لهذه الظاهرة، ومؤخرًا أدى ارتفاع الطلب على الذهب بالأسواق اليصينية بنسبة 12 % إلى وجود فرقًا بين السعر لعالمي والسعر المحلي، وحدث ذلك مرارًا في الأسواق التركية والأماراتية والكويتية.



وأشار إلى أن غياب البيانات والمعلومات واحدة من أبرز مشاكل قطاع تجارة وصناعة الذهب في مصر، والسوق لا تتوافر عنه بيانات وإحصائيات حقيقية، ترصد حجم العمليات البيعية، وحجم تداول السوق، وحجم محلات الذهب، وهناك سوقًا موازيًا غير رسمى لا يمكن حصر حجم إنتاجه، وكل ما يقال أرقام تقديرية لا تمثل قوة السوق الحقيقية.



وطالب بضرورة إصدار الجهات المعنية ومن بينها مصلحة الدمغة والموازين وشعبتي الذهب والمجوهرات، بضرورة إصدار بيانات دورية عن حجم السوق المتداول المستورد وحجم التصدير، للوقوف على حجم السوق الحقيقي.



وتابع، إن توسيع دائرة الشفافية للرأي العام، يمكن من خلاله السيطرة على السوق، وتنظيم وتحسين حركته.



في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 % ، في ختام تداولات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، وظلت الأوقية تتحرك في نطاق ضيق بين 1980 و 2000 دولار، وذلك بفعل عدة عوامل من بينها البيانات السلببة للاقتصاد الأمريكي، وترقب الأسوق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة في بداية مايو المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن قسم أبحاث السوق بشركة " ذهب مصر".

وأوضح التقرير، أن أوقية الذهب بالبورصة العالمية ارتفعت بقيمة 6 دولارات، خلال تداولات الأسبوع، حيث بدأت تداولات الأسبوع عند 1.984 ألف دولار، ولامست مستوى 2000 دولار، واختتمت التداولات مساء أمس الجمعة عند 1990 ألف دولار.

أشار، كامل، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تقترب من تحقيق ارتفاعات تتجاوز 250 جنيه خلال تعاملات الأسبوع التي ستنتهي مساء اليوم السبت، حيث تداول جرام الذهب عيار 21 في بداية الأسبوع عند 2.430 ألف جنيه، وارتفع إلى 2.8 ألف جنيه، وسجل 2.650 ألف جينه مع نهاية تداولات أمس الجمعة، وتترقب الأسواق المحلية اتجاه حركة الأسعار مع ختام تعاملات الأسبوع مساء اليوم، بعدما تراجعت لمستوى 2680 جنيه حتى الآن.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 3.062 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 21 يتداول عند 2.680 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 2.297 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1.787 ألف جنيه، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 95.255 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.440 ألف جنيه.