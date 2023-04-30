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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سفينة ترفع علم تركيا.. توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور

مضيق البوسفور
مضيق البوسفور

قالت وكالة "ترايبيكا" للشحن، اليوم الأحد، إن حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور في تركيا توقفت، بسبب عطل أصاب محرك إحدى السفن.

وأفاد تقرير للوكالة بأن عطلاً أصاب محرك السفينة "إلياس كونان" التي ترفع علم تركيا خلال مرورها من المضيق.

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وفي وقت سابق،أعلنت وكالة "تريبيكا" للشحن إنه جرى تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي، من كلا الاتجاهين، بسبب عملية إنقاذ سفينة، حسبما أفادت وكالة أنباء رويترز.

وقالت الوكالة:" إنه من المنتظر أن تصل السفينة إم/في تي.كيو أوردو بنهاية عملية الإنقاذ إلى المدخل الشمالي لميناء البوسفور في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش".

وتعطلت السفينة بمنطقة شيلا على ساحل البحر الأسود في الخامس من فبراير الماضي.

تركيا ترايبيكا البوسفور مضيق البوسفور

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