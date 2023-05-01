عمرو الطويل: الجامعة المصرية اليابانية خرجت 490 طالب ماجستير ودكتوراه .. فيديو

قال الدكتور عمرو الطويل، عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية، إن بعد 10 سنوات من توقيع شراكة هذه الجامعة وإنشائها، قامت الجامعة بتخريج 490 طالب ماجستير ودكتوراه.

وأضاف "عمرو الطويل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن مشروع هذه الجامعة هو تطور نوعي في العلاقة ما بين مصر واليابان، لأن هذا التطور يكون عبارة عن الإستثمار في البشر وهذه نقطة حساسة وحيوية جدآ.

وتابع الدكتور عمرو الطويل، أن علاقة مصر واليابان في الدولة الحديثة تمتد منذ عام ١٩٢٢ بالكثير من المشروعات الهامة والحيوية بين الدولتين.