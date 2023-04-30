بعد إشادة الرئيس بها| ننشر تفاصيل الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم ، أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)، بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية ، تعد نموذجا ناجحا، للتعاون الثلاثى بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة.

وبهذه المناسبة .. في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، كل ما تريد معرفته عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)، بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية .

جامعة بحثية حكومية مصرية

وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)، بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية ، جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للدولة، تستهدف جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثيًا، ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.

وتعتمد سياسة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)، بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية ، على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل .

تخصصات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)، بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية تنفرد بتخصصات أكاديمية متفاعلة مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والمجالات العلمية ذات التخصصات المركبة، ويرجع ذلك لتعاونها المستمر مع الجامعات المصرية واليابانية، والذي من شأنه يدعم طلاب الجامعة في اكتساب الخبرات الأكاديمية والبحثية.

وتهدف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)، بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية ، إلى خدمة التنمية البشرية في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا.

و تلعب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)، بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية ، دور كبير في خدمة المجتمع المحيط بها، حيث تتعاون دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها، حيث تتعاون الجامعة مع جهاز مدينة برج العرب في العديد من المشروعات القائمة المستقبلية؛ بهدف الارتقاء بمدينة برج العرب، لتكون مدينة ذكية تتوافر بها جميع عناصر الأمن في التنقل والتوسع، والحفاظ على نمط يتوافق مع بيئة المنطقة الجغرافية.

مزايا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)

وتتميز الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)، بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية بتصميم هندسي مميز ويتضمن ثلاث مناطق هى: منطقة الزائرين، التي تحتوى على “مناطق للمعارض والشركات الصناعية الناشئة للباحثين، ومجتمع المبتكرين، وقاعات للتداول والمؤتمرات وفندق”، ومنطقة الخدمات العامة والطلابية، وتحتوي على “ملعب كرة قدم، وملاعب مفتوحة للتنس، وكرة اليد، والسلة، وصالة مغطاة للألعاب الدفاعية اليابانية”، بالإضافة إلى حمام سباحة، وخدمات للطلاب (بنك، مكتب بريد، شهر عقاري، صيدلية)، والمنطقة الأخيرة مخصصة لإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف طالب، وفقًا للمعايير اليابانية، بالإضافة إلى 2000 طالب يقيمون حالياً في الحرم الثانوي، والذى بدأت الجامعة العمل فيه منذ 2010 (تاريخ نشأة الجامعة) وحتى 2020.

وكانت قد بدأت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)، بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية في قبول الطلاب الأفارقة من دول القارة المختلفة منذ عام 2016.