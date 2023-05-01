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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تطالب بحوار مجتمعي حول قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن

رشا إسحق، أمين سر
رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

أكدت النائبة الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن حزب حماة وطن، أن ملف العمالة غير المنتظمة يهم شريحة كبيرة من المجتمع المصري، موضحة أنهم أهم أعمدة البناء والتنمية.

وأشارت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة الشرقية، بشأن إنشاء صندوق إعانة الطوارىء للعمالة غير المنتظمة، وصرف  1000 جنيه لهم، مضيفة:" خطوة هامة فى توقيت دقيق يعاني منه الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية.

 

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن العامل المصري مثال يحتذي به فى الإتقان وحب العمل، مطالبة بضرورة اجراء جلسات استماع تضم ممثلي كل الفئات حول قانون العمل الجديد بما يضمن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

 

وقالت "إسحق" إن إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع ، من شأنها تشجيع  الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر . 

رشا اسحق مجلس الشيوخ لجنة حقوق الانسان عبد الفتاح السيسي قانون العمل

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