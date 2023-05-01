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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبوط مفاجئ|تطور ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

أجمع الخبراء والمحللون، على أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطيا استراتيجيا  للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.

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لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

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بعد القفزة التاريخية .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21

 

هبوط سعر الذهب

وهبط سعر الذهب، في بداية تعاملات اليوم في مصر، وانخفض الجرام بنحو 25 جنيهًا، مقارنة بمستواه خلال التعاملات المسائية أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2250 جنيهًا للجرام، وهبط عيار 21 إلى 2625 جنيهًا، وعيار 24 سجل 3 آلاف جنيه، واستقر الجنيه الذهب عند 21 ألف جنيه.

الذهب

مبادرة جديدة من شعبة الذهب لضبط الأسعار في الأسواق

وفي هذا السياق، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الشعبة تسعى إلى تقديم كافة الحلول لتقليل حدة الازمة، منوها بأن هناك نقص في المعروض من الذهب، والذي يؤثر بشكل نسبي على الأسعار.

 

وأضاف "هاني ميلاد"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشعبة قدمت فكرة استقدام الذهب مع القادمين من الخارج، والتي من الممكن أن تحل جزء من أزمة نقص المعروض.

 

واسترسل: الشعبة تسعى إلى إحداث توازن بين العرض والطلب، من أجل الوصول إلى سعر مقبول للذهب، منوها بأن الدولة لا تستورد الذهب من الخارج الفترة الحالية، ونعتمد على مخزون الذهب المحلي.

 

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