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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعب فجأة ومعرفش ياخد نفسه..شقيق الفنان الراحل مصطفى درويش يكشف كواليس وفاته

حاتم درويش
حاتم درويش

كشف حاتم درويش شقيق الفنان الراحل مصطفى درويش، تفاصيل رحيل  شقيقه الفنان مصطفى درويش ، قائلاً  : "أنا شقيقه الاكبر ولم يحدث أي ي شيء كان قد تأخر في نومه  حتى موعد الافطار وتناول إفطاره وصعد لاستكمال نومه لكنه سرعان مانزل فجأة يشعر  بالم  على الدرج ولم يتسطع أخذ نفسه حتى وفاته وكان برفقته شقيقي الاصغر أحمد فوجئنا به أنه يجري على السلم ومش عارف ياخد نفسه ومات.

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تابع حاتم درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة  ON: لم يكن يعاني  من أية أمراض قلبية ولكنه تعرض لازمة قلبية وعندما أصيب قبل عامين  بفيروس كورونا شفي منه تماماً ولم يكن يعاني من اية تداعيات ".

وأكمل:"هو شقيقنا الثالث ونحن أربعة أشقاء وأنا الاكبر وكان شديد الطيبة ومخلص ومحب وإنسان محترم  لم يكسر بخاطر أحد ولما كان يذهب لدمنهور في البحيرة وهي  بلدنا الاصلية كان بيصور مع كل الناس وكلهم بيحبوه.

 
واصل : " الناس كلها زعلانة عليه، وكان بيعمل خير كتير وسافر بره مصر، واشتغل في شركات عالمية قبل دخوله في مجال الفن وكان يرغب في أن يكون فناناً طوال عمره، وكان مخلص مش بيكسر بخاطر حد.

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