عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحرك عاجل من شعبة المصورين الصحفيين بعد صورة جنازة الفنان مصطفى درويش

الفنان الراحل مصطفى
الفنان الراحل مصطفى درويش

قالت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين انتشرت اليوم على مواقع السوشيال ميديا صورة من جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش خارج مسجد الحصرى بأكتوبر.

وأضافت الشعبة: وإذ تنعى شعبة المصورين بنقابة الصحفيين وفاة الراحل مصطفى درويش تود الشعبة أن تؤكد على احترامها لأداب وأخلاقيات المهنة، مشيرة: بعد التحري وجدنا أن هاتين الفتاتين ليسوا منضمين إلى شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، وأن المصورين الصحفيين لديهم من الأخلاقيات وآداب المهنة التي تحثهم فى هذه المواقف على احترام مشاعر الناس وخصوصيتهم واحترامهم لحرمة الميت.

وتابعت: ينعقد مكتب الشعبة لمعرفعة ملابسات الموقف والتحقيق فى هذه الواقعة للوقوف على حقيقة الصورة والوصول لأصحابها ومعرفة إذا كانوا يعملوا بالمجال الصحفى من عدمة وعرض نتائج ذلك على مجلس النقابة.

وأردفت الشعبة: وبعد التواصل مع محمود كامل المسئول عن الشعب والروابط بمجلس النقابة تم الاتفاق على استكمال ما بدأناه مع المجلس السابق من وضع آلية منظمة لعمل الصحفيين والمصورين اثناء تصوير الجنازات والعزاءات ومن يخالفها يتعرض للمساءلة لعرضها في اجتماع المجلس القادم واعتمادها.

بيان شعبة المصورين 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

ترشيحاتنا

تأجيل الامتحانات.. التربية والتعليم تكشف مصير طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان

بحضور أليو ديانج.. NBA Egypt يقيم ورشة عمل للناشئين والناشئات

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

ليستر سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

ضياء رشوان: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

عضو مجلس السيادة السوداني: حميدتي متمرد ولا تفاوض سوى على الهدنة الإنسانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ