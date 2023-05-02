الخارجية الأمريكية: المفاوضات هي الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السودانية

قالت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن "الحوار والمفاوضات هي الحل الأمثل لإنهاء الحرب بالسودان ".



وأكدت هالة غريط، خلال حوارها لكاميرا "القاهرة الإخبارية": الطريق الدبلوماسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السودانية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الجهات المعنية دعت إلى اللجوء للطريقة السياسية الدبلوماسية لحل هذه الأزمة.

وأضافت “غريط” أنه لابد من هدنة شاملة في جميع أنحاء السودان، تُمكن المواطنين من الخروج الخروج من المنازل لشراء احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وهذا هو أبسط حقوقهم.

وتابعت:" نحث كل الجهات المعنية وطرفي الحرب بالسودان تمديد الهدنة والحرص على عدم اختراقها".