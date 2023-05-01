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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لدينا خط ساخن..

مدير بمركز مخلفات الحرب بالسودان: نقوم بإزالة المقذوفات من الشوارع بشكل آمن

صدى البلد

عرّفت سولافة عبدالرازق، مديرة إدارة البرامج بالمركز القومي لمخلفات الحرب في السودان، مخلفات الحرب بأنها "مجموعة كبيرة من المقذوفات المتفجرة كالجرانيت والرصاص وغيرها وخطورتها لا تنتهي بانتهاء الزمن".

وناشدت "عبدالرازق"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، جميع الأسر خاصة الأطفال، عدم الاقتراب أو لمس أو حرق المقذوفات في الشوارع، مؤكدة "لدينا خط ساخن مباشر للإبلاغ عن مخلفات الحرب".

وأوضحت أن الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع لا توجد فيها ألغام مزروعة في الأرض، ولكن المركز القومي لمخلفات الحرب معني أيضا بإزالة المقذوفات الحربية من الشوارع والتخلص منها بشكل آمن. 

وأضافت "أزلنا بعض المخلفات من منازل المواطنين باحترافية وسرعة وأمان دون إصابة المواطنين".

وتابعت “لا نجازف بسلامة من يعملون معهم في مجال إزالة مخلفات الحرب، فسلامة الإنسان أولوية بالنسبة لهم ولكن ربما تتيح لهم الهدن المختلفة إزالة المزيد من المخلفات”، منوهة بأن الهدنة الحالية تتيح لهم ممارسة مهامهم لكن في بعض المناطق فقط.

الجيش السوداني الجيش السودان المواطنين السودان قوات الدعم السريع

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