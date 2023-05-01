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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: حل أزمة السودان لابد أن يكون داخليا بعيدا عن التدخلات الخارجية

الأردن
الأردن

قال مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، إن أي حل للأزمة الراهنة في السودان لا بد أن يكون حلا داخليا يعكس إرادة وتطلعات الشعب السوداني بعيدا عن أية تدخلات خارجية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

 وأضاف العضايلة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن التطورات في جمهورية السودان، اليوم الأثنين، أن الأردن يدعم أي قرار يتخذه مجلس الجامعة لتطويق الأزمة ووقف القتال وحقن دماء الأشقاء السودانيين وضمان العودة للحوار والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، والذي نراه ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي الذي هو كل لا يتجزأ.

ودعا العضايلة جميع الأطراف السودانية للتحلي بروح المسؤولية الوطنية، وإعلاء المصالح العليا للسودان فوق أي اعتبار آخر، حقنا لدماء السودانيين، وتفاديا لقتال بين أبناء الشعب الواحد، ولن يكون المنتصر فيها إلا خاسرا، فالقاتل والمقتول أخوة، والثمن المدفوع أمن واستقرار ومنعة السودان واستقلاله ووحدته ودماء أبنائه.

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وأشار المندوب الأردني إلى أهمية تكاتف الجهود العربية، واستمرار جهود المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأشقاء السودانيين، وضمان إخلاء المواطنين العرب والأجانب الموجودين في السودان بشكل آمن.

ولفت إلى الجهود التي قام بها الأردن في هذا المجال، حيث سير حتى الآن ثماني طائرات لإخلاء مواطنين أردنيين وآخرين من جنسيات عربية وأجنبية، كما أسهم الأردن في نقل أول مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر إلى السودان الشقيق منذ اشتعال الأزمة.

وقال العضايلة: "نتابع بألم شديد وقلق بالغ التطورات المؤسفة التي يشهدها السودان الشقيق، وخلفت عددا من القتلى والجرحى المدنيين، متقدما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة للشعب السوداني الشقيق بالضحايا الأبرياء الذين قضوا نتيجة الأعمال القتالية.

كما تقدم بالتعزية والمواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة باستشهاد مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم.

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