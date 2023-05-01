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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة شاملة.. الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من الوضع الإنساني في السودان

صدى البلد

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان اليوم، إن الأزمة الإنسانية في السودان تتحول إلى "كارثة شاملة"، مضيفا، أن هناك مخاوف جادة من تمدد الأزمة إلى دول أخرى.

وقالت وكالة "رويترز"، إن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيثس سيتوجه إلى السودان غدا لبحث آخر تطورات الأزمة.

تأتي تحركات الأمم المتحدة ، بعد إعلان الجيش السوداني تمديد الهدنة 72 بعد وساطة أمريكية سعودية، وتحاول المنظمة التوصل إلي اتفاق دائم بوقف إطلاق النار تجنبا لتفاقم الصراع الذي يضر بالمواطنين السودانيين والمرافق الأساسية في البلاد.

كما قالت الأمم المتحدة أمس الأحد، إنها قلقة من التأثير الفوري وطويل الأمد للأزمة السودانية. وحثت طرفي الصراع في السودان على حماية المدنيين والبنية التحتية.

وأكدت الأمم المتحدة، أنه يجب على طرفي الصراع في السودان السماح بممر آمن للفارين من مناطق القتال وتسهيل عمليات الإغاثة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

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