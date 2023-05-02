متحور اركتوروس يهدد العالم.. تعرف على أعراضه

حذر عالم فيروسات من أن بريطانيا تواجه خمس موجات من كوفيد 19 كل عام ، مع وجود أحدث نسخة من Arcturus في البلاد ومن المحتمل أن يكون لها تأثير بثلاث طرق محددة.

وألقى الدكتور لينارد لي اللوم على السلالة الجديدة في زيادة الإصابات الكبيرة في الهند ، مما دفع مسؤولي الصحة إلى إعادة تقديم ارتداء القناع الإلزامي "الكمامات والبدء في تدريبات اختبار وهمية.وذلك من 11 أبريل ، وتم اكتشاف 66 حالة في المملكة المتحدة.

ومن المرجح أن يكون الرقم قد ارتفع بشكل كبير منذ ذلك الحين ، كما أقر الدكتور لي.

و ذلك بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

ما نراه في الوقت الحالي مختلفا قليلاً من حيث شكله عند البشر، و قال: هناك معطيات مبكرة تظهر أنه يصيب العينين ويسبب التهاب الملتحمة، “، ويستمر في التطور مع مرور الوقت.

متحور اركتوروس يهدد العالم .. ما هي أعراضه ؟

أعراض متحور Arcturus

ووفقا لما جاء فى موقع “prevention” وموقع (CDC) نرصد لكم أهم أعراض المتحور الجديد ، وهى:



ارتفاع درجة الحرارة عند المصابين

بعض حالات التهاب الملتحمة وخاصة عند الأطفال

حمى أو قشعريرة

سعال بدون سبب من علامات أركتوروس

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

تعب بدون سبب

آلام في العضلات أو الجسم

الصداع المتكرر من علامات

فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم

التهاب الحلق

احتقان أو سيلان الأنف

الغثيان أو القيء

إسهال