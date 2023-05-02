عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نادي الأسير الفلسطيني يتهم سلطات السجون الإسرائيلية باغتيال الأسير خضر عدنان

خضر عدنان
خضر عدنان

اتهم نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، سلطات السجون الإسرائيلية، باغتيال الأسير خضر عدنان، عن سبق إصرار.

وكانت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت، في خبر عاجل فجر اليوم، أن الأسير عدنان (44 عاما) عثر عليه فاقدا للوعي في زنزانته، وبعد نقله إلى المستشفى؛ أعلن عن وفاته بعد إضرابه عن الطعام لمدة 86 يومًا، نتيجة اعتقاله تعسفيًا، والأسير عدنان قيادي بحركة الجهاد الإسلامي، وهو من بلدة "عرابة" جنوب جنين بشمال الضفة الغربية.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أصدر تحذيرات متتالية من استشهاد الأسير عدنان، وقال إنه يواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة، وإنه معرض للاستشهاد في أي لحظة.

يذكر أن الأسير عدنان أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

خضر عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها ستة إضرابات عن الطعام، علما أن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السّابقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

ترشيحاتنا

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق؟.. لجلب 7 أرزاق

إعلان لوزارة الخزانة الأمريكية ينذر بكارثة اقتصادية عظمى في الولايات المتحدة

نادي الأسير الفلسطيني يتهم سلطات السجون الإسرائيلية باغتيال الأسير خضر عدنان

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن علاقة وفاة مصطفى درويش وكورونا

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد 86 يوما من إضرابه عن الطعام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دايت ورياضة.. القط الأسمن في العالم يخضع لنظام غذائي لإنقاص الوزن

متعدد المواهب.. ذكرى رحيل ليوناردو دافنشي أشهر رسامي العالم |نوستالجيا

أرخص سيارة هندية.. مصنوعة من الخردة وتعمل بالطاقة الشمسية

اكتشاف أقدم قطعة ذهب في التاريخ ببلغاريا.. لن تصدق عمرها

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ