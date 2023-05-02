اركب SUV زيرو 2023 بـ 535 ألف جنيه| صور

يضم السوق المصري للسيارات أنواعا مختلفة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023، وتتنوع الطرازات داخل سوق السيارات المصري ما بين فئه السيارات السيدان والهاتشباك والـ SUV، ومن ضمن السيارات التي لاقت استحسانا كبيرا لدى المصريين شيري تيجو 3 موديل 2023 ، وتنتمي تيجو 3 إلى فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم.

شيري تيجو 3 2023

وسائل السلامة لـ شيري تيجو 3

زودت سيارة شيري تيجو 3 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD ، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومثبت سرعة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب.

سيارة شيري تيجو 3

أبعاد شيري تيجو 3

تأتي سيارة شيري تيجو 3 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بطول 4419 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1651 مم، وقاعدة عجلات بطول 2510 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 550 لتر .

تيجو 3 موديل 2023

محرك شيري تيجو 3

تستهلك سيارة شيري تيجو 3 لقطع مسافة 100 كم/ساعة 6.1 لتر من الوقود، وتصل سرعة سيارة شيري تيجو 3 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 55 لترا، وتنتج شيري تيجو 3 قوة 125 حصانا، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ومحرك سعة 1600 سي سي، وعزم أقصي للدوران يصل الي 160 نيوتن/متر.

سيارة شيري تيجو 3

مقصورة شيري تيجو 3

تحتوي مقصورة سيارة شيري تيجو 3 علي العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة منها، أنظمة ترفيه، وكماليات في مقدمتها، وزر تشغيل وإيقاف السيارة، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وفتحة سقف، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة وسطية مقاس 8 بوصة، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وزجاج كهربائي.

مقصورة شيري تيجو 3 موديل 2023

سعر شيري تيجو 3

تباع سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بفئة واحدة ويصل سعرها إلى 535 ألف جنيه .