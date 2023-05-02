إلحقه قبل ما يخلص.. أحدث موبايل Realme بأقل من 7500 جنيه

يستعد موقع Flipkart الهندي ، لإطلاق أكبر تخفيضات في عام 2023، ومن أكثر العروض جاذبية خلالها هو هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 3T. سيكون الهاتف متاحًا بسعر معقول جدًا على الرغم من وجود بعض المواصفات والميزات البارزة بداخله.

وفقًا لترويج المبيعات الرسمي ، يمكن شراء Realme GT Neo 3T بسعر منخفض يصل إلى 19999 روبية هندية (أي ما يعادل 7400 جنيه مصري ) على موقع Flipkart، بدلا من سعره الحالي 23999 على منصة التجارة الإلكترونية. لذلك يبدو أنه سيكون هناك خصم إضافي قدره 4000 روبية هندية خلال هذا العرض.

مواصفات هاتف Realme GT Neo 3T

عند الحديث عن الهاتف نفسه ، فإن هاتف Realme GT Neo 3T يحتوي على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.62 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز ، و HDR10 + ، و 1300 شمعة ذروة سطوع ، وجودة عرض Full HD +.

يعمل هاتف Realme GT Neo 3T بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 870 SoC ، وهو معالج فلاجشيب قديم من الدرجة الأولى مما يمنح الهاتف القدرة على ممارسة الألعاب وغيرها من الأشياء الثقيلة.

يتميز هاتف Realme GT Neo 3T بإعداد كاميرا ثلاثية خلفية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل في المقدمة.

يحتوي الهاتف الذكي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.