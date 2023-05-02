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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن شهادة الصلاحية اللازمة للترقي

الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إعادة فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي 2022/2023، لشاغلي وظائف المعلمين الذين لم يسبق لهم تسجيل إجراءات الترشح.

 وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إن هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال تنظيم إجراءات الحصول على تلك الشهادة، وفي ضوء موافقة وزير التربية والتعليم على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه سيتم إعادة إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا 2023 للمعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم اعتبارا من يوم الأحد 12 مايو وحتي يوم الخميس الموافق8 يونيو  

ونبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم الأستيفاء بنود إستمارة ملف إنجاز المعلم الكترونيا. 

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه سيتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي : 

  • استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له ٥٠ نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج ويحدد البرنامج طبقا للبند رقم (۳) من كتابنا هذا.
  • استمارة ملف إنجاز المعلم، وهي تتكون من ١٠ بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ، ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة ٣٠ نقطة .
  • استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها ١٠ نقاط.
  • استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها ١٠ نقاط.
  • يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى ٦٠ نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول ، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف: معلم أول أ ، و يمنح معلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى ٦٥ نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول.
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