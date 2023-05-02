قرار عاجل من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن شهادة الصلاحية اللازمة للترقي

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إعادة فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي 2022/2023، لشاغلي وظائف المعلمين الذين لم يسبق لهم تسجيل إجراءات الترشح.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إن هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال تنظيم إجراءات الحصول على تلك الشهادة، وفي ضوء موافقة وزير التربية والتعليم على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه سيتم إعادة إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا 2023 للمعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم اعتبارا من يوم الأحد 12 مايو وحتي يوم الخميس الموافق8 يونيو

ونبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم الأستيفاء بنود إستمارة ملف إنجاز المعلم الكترونيا.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه سيتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي :