8 علامات تؤكد إصابتك بـ الشخصية الانعزالية

يعاني بعض الأشخاص من مشكلات نفسية تجعل سلوكهم مختلفا عن الآخرين دون أن يدركوا أن السبب فى ذلك هو المعاناة من مرض ما ، ومن هنا تأتي أهمية معرفة الاضطرابات النفسية وعلاماتها للتشخيص والعلاج بسرعة.
ويعد الشخصية الانعزالية من أكثر الاضطرابات النفسية الشائعة ويحدث نتيجة الخوف من الرفض قوي جدًا ، فهم يختارون العزلة بدلاً من المخاطرة بالرفض في العلاقة وهو يختلف عن التوحد.
ووفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك” يمكن أن يختلف نمط السلوك لدى الأشخاص المصابين باضطراب الشخية الانعزالية من معتدل إلى شديد بالإضافة إلى خوفهم من الإذلال والرفض ، تشمل السمات المشتركة الأخرى للأشخاص المصابين بهذا الاضطراب ما يلي:
- يعانون من الحساسية المفرطة ويتأثرون بسهولة بالنقد أو الرفض.
- لديهم القليل من الأصدقاء المقربين، إن وجدوا من الأساس، ويترددون في التعامل مع الآخرين ما لم يكونوا متأكدين من أنهم محبوبون.
- يعاني مريض الشخصية الانعزالية من من القلق الشديد والعصبية والخوف في التجمعات
- تجنب الأنشطة أو الوظائف التي تنطوي على التواجد مع الآخرين.
- مرضى الشخصية الانعزالية خجولين ومربتكين في المواقف الاجتماعية بسبب الخوف من فعل شيء خاطئ أو الإحراج.
- يميل أصحاب الشخصية الانعزالية إلى المبالغة في المشاكل المحتملة.
- نادرا ما يجرب أصحاب اضطراب الشخصية الانعزالية أي شيء جديد أو يجازفون.
- لديهم صورة ذاتية سيئة عن أنفسهم ويرون أنهم غير مناسبين وأقل شأناً.