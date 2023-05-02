8 علامات تؤكد إصابتك بـ الشخصية الانعزالية

يعاني بعض الأشخاص من مشكلات نفسية تجعل سلوكهم مختلفا عن الآخرين دون أن يدركوا أن السبب فى ذلك هو المعاناة من مرض ما ، ومن هنا تأتي أهمية معرفة الاضطرابات النفسية وعلاماتها للتشخيص والعلاج بسرعة.



ويعد الشخصية الانعزالية من أكثر الاضطرابات النفسية الشائعة ويحدث نتيجة الخوف من الرفض قوي جدًا ، فهم يختارون العزلة بدلاً من المخاطرة بالرفض في العلاقة وهو يختلف عن التوحد.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك” يمكن أن يختلف نمط السلوك لدى الأشخاص المصابين باضطراب الشخية الانعزالية من معتدل إلى شديد بالإضافة إلى خوفهم من الإذلال والرفض ، تشمل السمات المشتركة الأخرى للأشخاص المصابين بهذا الاضطراب ما يلي:

يعانون من الحساسية المفرطة ويتأثرون بسهولة بالنقد أو الرفض.

لديهم القليل من الأصدقاء المقربين، إن وجدوا من الأساس، ويترددون في التعامل مع الآخرين ما لم يكونوا متأكدين من أنهم محبوبون.

يعاني مريض الشخصية الانعزالية من من القلق الشديد والعصبية والخوف في التجمعات

الخوف من الاخرين