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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تعرف أنك تعانى من جرثومة المعدة ..معلومات مهمة

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

تعد جرثومة المعدة من أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الأعمار وتسبب متاعب صحية عديدة قد تصل للسرطان في بعض الحالات.

ووفقا لما جاء في موقع "هيلثي" فإن جرثومة المعدة تسبب ألم غير معروف السبب يكون خفيفا أحيانا وحارقا في بعض الحالات في منطقة البطن.

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وتشعر بألم جرثومة المعدة عندما تكون المعدة فارغة  خاصة في منتصف الليل. 

تتراوح مدة ألم جرثومة المعدة بين عدة  دقائق لساعات، قد تشعر بتحسن بعد تناول الطعام أو اللبن أو مضادات الحموضة.

وعندما يتم إهمال علاج جرثومة المعدة تبدأ أعراض القرحة في الظهور، وهى:
الانتفاخ بدون سبب.
التجشؤ المتكرر.
صعوبة في التنفس.
دوار أو إغماء.
الشعور بالتعب الشديد بدون سبب.
لون البشرة يتحول للشاحب.
قيء به دم أو يشبه القهوة المطحونة.
وجود آلام شديدة وحادة في المعدة.
من أعراض قرحة جرثومة المعدة هو الغثيان.
وجود ميل للتقيؤ.
فقدان الوزن بدون سبب معروف.
براز به دم أو أحمر غامق أو أسود.

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