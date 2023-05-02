القاهرة الإخبارية من رام الله: اندلاع مواجهات بالخليل بعد استشهاد الأسير خضر عدنان

قالت ولاء السلامين، مُراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الأسير الشهيد "خضر عدنان" خاض من قبل 5 إضرابات عن الطعام داخل سجون الاحتلال، وجاء إضرابه السادس اعتراضًا على اعتقاله، وتم الإعلان عن استشهاده صباح اليوم، وأعلنت قوات الاحتلال النفير داخل السجون.

وأضافت "السلامين" في رسالتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، أنه على أثر استشهاد "عدنان"، اندلعت مُواجهات في الخليل وبيت أمر، والآن مسيرة تتجه نحو الحاجز العسكري لمدخل الشمال لمدينة البيرة.

وأشارت، إلى أن الشهيد ترك 9 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 15 عامًا، لافتة إلى ارتفاع أعداد الحركة الأسيرة إلى 236 أسيرًا، منهم 75 استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون، وتعنت سُلطات الاحتلال برفضها عدم الإفراج عنهم، وأن القوى الوطنية الإسلامية في مدينة رام الله وفي جميع المحافظات أعلنت حالة الحداد والحزن على روح الشهيد.

وأوضحت أن القيادة الفلسطينية حملت الاحتلال المسئولية الكاملة لما تعرض له الأسير الشيخ "خضر عدنان"، وتحدثت مصادر صحفية فلسطينية وهيئة شئون الأسرى عن نقل جثمان الشيخ إلى المعهد الطبي "أبو كبير"، للوقوف على ملابسات ما حدث له جراء اعتقاله، وتفسير ما حدث معه داخل سجون الاحتلال.

وكانت سُلطات السجون الإسرائيلية، أعلنت أن الأسير الفلسطيني خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، توفي اليوم الثلاثاء في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يومًا.