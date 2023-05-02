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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تحتج على مقتل خضر عدنان بالإضراب الشامل

خضر عدنان
خضر عدنان

 
أفادت شبكة قدس الإخبارية بأن إضرابا شاملا يعم مدينة طولكرم حداداً على جريمة الاغــتيال للشيخ خضر عــدنان.

وتضامنت مدينة جنين  مع مدينة طولكرم حيث تم الإعلان عن   إضراب شامل في المدينة حداداً على جريمة الاغتيال للشيخ خضر عدنان.

وفي سياق اخر؛ أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، بفلسطين، بيانا عاجلا حملت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلية وأذرعها ذات العلاقة، المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ 87 يوما.


وفي بيانها؛ طالبت الخارجية ، لجنة التحقيق الدولية المستمرة بالتحقيق في ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة، باعتبارها جزءا مما يتعرض له الأسرى الأبطال من تنكيل واختطاف وقمع وسلب لحقوقهم.

واكدت الخارجية الفلسطينية  أنها سترفع ملف هذه الجريمة للجنائية الدولية. 

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