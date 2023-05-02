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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لفتح تحقيق شامل في وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لفتح تحقيق شامل بوفاة الأسير

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بفتح تحقيق شامل في وفاة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الأسير الفلسطيني خضر عدنان، داخل أحد السجون الإسرائيلية، عقب إضرابه عن الطعام مدة 87 يوما على التوالي.

وقال كبير المتحدثين باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية، إن "الاتحاد الأوروبي تحاور بشكل مستمر مع وزير الصحة الإسرائيلي حول الوضع الصحي للمعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام، خضر عدنان"، داعيا لبدء تحقيق شامل لتوضيح ملابسات وفاته.

كما أدان الاتحاد الأوروبي "إطلاق غزة لصواريخ تجاه إسرائيل عقب إعلان وفاة عدنان"، داعيا جميع الأطراف لضبط النفس وخفض التصعيد والتوترات.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن عدنان "وجد غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة الأسير خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.

واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير الماضي، من قبل القوات الإسرائيلية للمرة الثالثة عشرة في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله.

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