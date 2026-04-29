مشروعات إسكانية وخدمات رقمية على طاولة التنسيق بين وزارتي الخارجية والإسكان

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الأربعاء ٢٩ ابريل، وذلك في إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الوطنية فى خدمة المصريين بالخارج ودعم خطط التنمية الشاملة، فضلا عن تعزيز دور الشركات المصرية فى الدول الإفريقية.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المبادرات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال تعزيز التكامل بين وزارة الخارجية والمبادرات التنموية بوزارة الإسكان.

وقد استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء الجهود المبذولة لتعزيز قنوات التواصل مع المصريين بالخارج، من خلال المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، بما يتيح سهولة الحصول على الخدمات الحكومية، والاستجابة الفورية لاستفساراتهم واحتياجاتهم، إلى جانب تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تستهدف ربط المصريين بالخارج بالوطن، حيث تناول الاجتماع المبادرة التى تتم بالشراكة بين وزارتى الخارجية والإسكان لدعم المصريين بالخارج، والتي تشمل مبادرة "بيتك في مصر"، والتي تهدف إلى توفير فرص تملك وحدات سكنية للمصريين المقيمين خارج البلاد، التى تسهم في توثيق ارتباطهم بالوطن وتعزيز استثماراتهم في السوق العقاري المصري.

كما استعرض وزيرا الخارجية والإسكان الدور الحيوي الذي تضطلع به الشركات المصرية في القارة الإفريقية، خاصة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، وما تحققه هذه الشركات من نجاحات تعكس الخبرات المصرية المتميزة، وتدعم توجه الدولة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول الإفريقية. وقد اكد الوزيران على تطلعهما لمواصلة التنسيق بين الوزارتين بما يسهم فى لعب دور فاعل وبناء لدعم الدول الإفريقية الشقيقة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك لدعم تطوير مبادرات مشتركة تسهم في تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات الحكومية وتعزيز مشاركتهم في المشروعات القومية، بما يدعم ارتباطهم بالوطن ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.