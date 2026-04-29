جدل بقوى عاملة النواب بعد رفض إدراج مشروع قانون ضمن مشروع الحكومة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك على خلفية رفض إدراج مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام ضمن مشروع الحكومة.

وكان قد تم تأجيل اجتماع اللجنة امس لاعتراض النائب على عدم إدراج مشروع القانون المقدم منه.

وأكد محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع النائب محل تقدير، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراجه ومناقشته خلال جلسات خاصة داخل اللجنة، بما يضمن منحه حقه الكامل في الدراسة.

من جانبه، أوضح وزير الشؤون النيابية المستشار هاني حنا أن مشروع القانون المقدم من النائب تم إرساله حديثًا، لافتًا إلى أن أي مشروع يُحال إلى الوزارات المختصة لإبداء ملاحظاتها قبل بدء مناقشته رسميًا.

وفي المقابل، أثار النائب عبد المنعم إمام الجدل بتصريحات انتقد خلالها آلية التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، معتبرًا أن "القوانين كانت تُحفظ في الأدراج"، مضيفًا أن ما يحدث حاليًا قد يمثل "سنة حسنة" في التعامل مع تلك المشروعات.

كما صعّد إمام من انتقاداته مؤكدًا أن بعض مشروعات القوانين المقدمة من النواب يتم تجاهلها، ثم تعود الحكومة لتقديمها لاحقًا باسمها بعد فترة.

ورد وزير الشؤون النيابية على هذه التصريحات معترضًا عليها، مؤكدًا أنها غير صحيحة، موضحًا أن مشروع القانون المشار إليه وصل بالفعل بالأمس، وتم إرساله فورًا إلى الجهات المعنية لدراسته.