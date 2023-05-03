حزب الكرامة: الحوار الوطني دعوة جادة ومحطة هامة في العمل السياسي

قال المهندس كمال زايد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وأمين مجلس أمناء حزب الكرامة، إنه تلقف دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني بشغف، ونتخيل أن هذه الدعوة جادة ومحطة هامة للغاية، لأنه لا أحد يستطيع أن ينكر أنه كانت هناك ضباب حول العمل السياسي يكاد يصل بأن يمنعه، بحيث أن حزب مثل الكرامة كان العمل داخل مقرات الحزب به محاذير كثيرة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن حزب الكرامة وجد جدية شديدة بنجاح الحوار الوطني بضماناته وما جرى الاتفاق عليه، وكل ما يتيح بأن يكون هناك حركة سياسية في مصر، وهذا لا يمنع أن يكون هناك علامات استفهام أو «مطبات».

شباب حزب الكرامة

وأشار إلى أن شباب حزب الكرامة يعارضوننا في مسارنا الحالي بشأن الحوار الوطني خوفا على عدم نجاحه، لافتا أن الحوار الوطني هو الطريق لإزالة «المطبات»، كما أن المعارضة حالة وطنية راقية، معبرا عن سعادته بكونه «معارض».