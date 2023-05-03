سكودا Enyaq iV 50 الجديدة بالأسواق| سعر ومواصفات

أعلنت شركة سكودا التشيكية عن طرازها الجديد سكودا Enyaq iV 50 الكهربائية ، وتنتمي سيارة سكودا Enyaq iV 50 الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وجاءت Enyaq iV 50 بمظهر خارجي مميز وبتقنيات متطورة .

سيارة سكودا Enyaq iV 50 الكهربائية الجديدة

سكودا Enyaq iV 50 الكهربائية الجديدة

محرك سكودا Enyaq iV 50

تعتمد سيارة سكودا Enyaq iV 50 الكهربائية محرك كهربائي ينتج قوة 148 حصان، وبها بطارية سعة 55 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة سكودا Enyaq iV 50 قطع مسافة سير تصل الي 365 كم/ساعة.

سيارة سكودا Enyaq iV 50 الكهربائية الجديدة

مواصفات سكودا Enyaq iV 50

تحتوي سيارة سكودا Enyaq iV 50 الكهربائية الجديدة علي الكثير من المميزات والتكنولوجيات المقدمة منها، مقاعد من القماش الرمادي الداكن، وكسوة سقف باللون الرمادي، وأشرطة زينة بتصميم "Alu-Brushed"، و مسند ذراع وسط على درج التخزين، وحوامل أكواب، وإضاءة متعددة الألوان في المقصورة، وعجلات مسبوكة مقاس 19 بوصة، وقضبان سقف باللون الأسود، ومساعد الرادار الأمامي، وظيفة التعرف على المشاة وقائدي الدراجات، بالإضافة الي وظيفة الفرملة الاضطرارية في المدن، وتكييف هواء ثنائي المناطق، ومستشعرات للركن، وشاشة عرض رقمية، وكاميرا رجوع للخلف، ومساعد ضوء عالي.

سكودا Enyaq iV 50 الكهربائية الجديدة

سعر سكودا Enyaq iV 50

ستباع سيارة سكودا Enyaq iV 50 الكهربائية الجديدة بسعر 40 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و360 ألف جنيه مصري تقريبًا.