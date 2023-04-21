الحق اشتري.. خصم 70% على سكودا أوكتافيا 2023

سكودا اوكتافيا 2023

أعلن مجلس النواب منذ فترة تعديلات جديدة كانت أبرزها خصم 70% على قيمة الوديعة لبعض السيارات ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

وتمت التعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات ، و مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023 .

سكودا اوكتافيا 2023

بالإضافة إلى تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، وإعادة تقييم السيارات، وفقاً لفئات مدرجة الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة.

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

سكودا اوكتافيا 2023

وتأتى السيارة سكودا أوكتافيا موديل 2023 ، واحدة من اهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها الى مصر واستيرادها .

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة سكودا اوكتافيا موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 17.434 دولار ، اما الفئة المتوسطة 16.941 دولار، وتأتي الفئة الأساسية بسعر 16.447 دولار .

ومن المعروف ان السيارة سكودا أوكتافيا موديل 2023، ، تاتى ب محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".، بسعة 1400 سي سي "تيربو"، بقوة اجمالية بلغت 150 حصانا، و بعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، و بناقل حركة أوتوماتيكي، و 8 سرعات، و دفع امامي.

سكودا اوكتافيا 2023

و تتسارع السيارة سكودا أوكتافيا موديل 2023، من وضع الثبات وصولاً لـ 100 كم/ساعة خلال 9 ثواني، و استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر، و بسرعة قصوى 223 كيلومتر في الساعة.

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة سكودا أوكتافيا موديل 2023، بطول الكلي 4689 مم، و العرض الكلي 1829 مم، و الارتفاع الكلي 1470 مم، و قاعدة عجلات 2686 مم، و سعة التخزين الخلفية 600 لتر، بسعة خزان الوقود 45 لتر.