عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الحق اشتري.. خصم 70% على سكودا أوكتافيا 2023

سكودا اوكتافيا 2023
سكودا اوكتافيا 2023

 

سكودا اوكتافيا 2023

 

أعلن مجلس النواب منذ فترة تعديلات جديدة كانت أبرزها خصم 70% على قيمة الوديعة لبعض السيارات ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

txt

أسعار جديدة للسيارة إيجل برو

txt

BMW  تعلن عن أسعار X1 فى مصر

وتمت التعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات ، و مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023 .

سكودا اوكتافيا 2023

بالإضافة إلى تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، وإعادة تقييم السيارات، وفقاً لفئات مدرجة الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة.

 

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

سكودا اوكتافيا 2023

وتأتى السيارة سكودا أوكتافيا موديل 2023 ، واحدة من اهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها الى مصر واستيرادها .

 

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة سكودا اوكتافيا موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 17.434 دولار ، اما الفئة المتوسطة 16.941 دولار، وتأتي الفئة الأساسية بسعر 16.447 دولار .

 

ومن المعروف ان السيارة سكودا أوكتافيا موديل 2023، ، تاتى ب محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".، بسعة 1400 سي سي "تيربو"، بقوة اجمالية بلغت 150 حصانا، و بعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، و بناقل حركة أوتوماتيكي، و 8 سرعات، و دفع امامي.

سكودا اوكتافيا 2023

و تتسارع السيارة سكودا أوكتافيا موديل 2023، من وضع الثبات وصولاً لـ 100 كم/ساعة خلال 9 ثواني، و استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر، و بسرعة قصوى 223 كيلومتر في الساعة.

 

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة سكودا أوكتافيا موديل 2023، بطول الكلي 4689 مم، و العرض الكلي 1829 مم، و الارتفاع الكلي 1470 مم، و قاعدة عجلات 2686 مم، و سعة التخزين الخلفية 600 لتر، بسعة خزان الوقود 45 لتر.

استيراد سيارات السيارات المصريين بالخارج مجلس النواب سكودا اوكتافيا سكودا أوكتافيا موديل 2023 أوكتافيا موديل 2023 اوكتافيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

3 آلاف جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 أول أيام العيد

بيراميدز يقترب من التعاقد مع حارس مرمي الزمالك

فضل الله بعد عقوبة كهربا: لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

مسئول روسي يكشف مفاجأة بشأن استخدام الجيش الأوكراني للأسلحة الكيمائية

حكم زيارة القبور في العيد.. هل تحرم بهذا اليوم؟

4 مجالات أبرزها البنوك والعقارات.. الدولة تهادي أبناءها بالخارج بشركة خاصة لاستثمار أموالهم

محمد رمضان ضيف صاحبة السعادة غدا

أحمد حسن: نجم الزمالك ينضم رسميا لبيراميدز

بعد 13 سنة زواج.. هناء: بيرفض يوديني الكوافير وجابلي مكواة حرقت شعري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح ضرورية يجب اتباعها خلال عيد الفطر.. تفاصيل

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2023|شاهد

سفرة عيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة

هي دي العيدية| أسعار الذهب تشهد تراجعا محليًا وعالميًا

فيديو

محمد رمضان يواجه هيفاء وهبي.. القائمة الكاملة لـ أفلام عيد الفطر 2023

اوعى تشويها على النار| الطريقة الصحيحة لعمل الرنجة.. فيديوجراف

نامت في حمام السباحة.. بريطانية مصابة بمرض النوم اللاإردي عندما تضحك

لوسي: طول عمري بنام على صوت القرآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ