لن يحلها الكثيرون.. 13 حيوانا مخفيا في صورة الوهم البصري للفيل

تفيد العديد من الدراسات بإن حل الألغاز والخدع البصرية يفيد في تحفيز صحة الدماغ وتطوير العديد من القدرات كقوة الملاحظة واختبار قوة البصر.

وتحدى قائمون على صورة وهم بصري جديدة كل من سيرآها من العثور على جميع الحيوانات المخفية الـ 13 في الصورة من 13 إلى 19 ثانية فقط.

ووفقا للصورة التي نشرتها صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، فإن حل اللغز من وارء الصورة لن يكون سهلا على الكثريين.

الحل

تُظهر صورة الوهم البصري تصويرا وهميا لحيوانات مختلفة في إطار واحد، وللعثور على جميع الحيوانات، قسّم الصورة إلى أقسام وحاول ألا تفوتك أي أدلة، وتأكد من استخدام كل من عقلك، والتفكير المنطقي، وقوة الملاحظة والمهارات الأخرى لإكمالها في الوقت المناسب.

حاول التحديق قبل أن تستسلم، وعندما تقوم بالتمرير لأسفل، سترى 13 حيوانا في “حيوان واحد”.

من الواضح أنك قد ترى الفيل أولا، ثم تكتشف الحمار والقط والكلب بداخله، وهناك تمساح ودلفين داخل الخاطف وهكذا البقية كما يظهر في الحل أسفل صورة اللغز.

اللغز

الحل