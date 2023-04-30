اختبر قوة بصرك.. 6 اختلافات لا يكتشفها الكثيرون بين الصورتين.. شاهد

كنوع من تحفيز الدماغ واختبار قوة البصر والملاحظة، كشفت صورتين خداع بصري جديدتين عن وجود 6 اختلافات لن يلاحظها الكثيرون بينهما.

وفقا للصورتين اللتين نشرتهما صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، فإنه على الرغم من كون الصورتين شبة متطابقتين جعل الكثيرين في حيرة.

في الصورتين، إذا ألقيت نظرة على الجزء السفلي الأيسر، فستكتشف الفرق الأول حيث تحتوي الصورة الأولى على ورقة واحدة في الزاوية اليسرى السفلية، بينما تحتوي الثانية على ورقتين.

بعد ذلك، انتقل إلى القمامة في الزاوية اليمنى السفلية، ففي الصف الثاني منها تفتقد الصورة الثانية زهرة ، ومع ذلك ، فإن الصورة الأولى تصور صفا كاملا.

خداع بصري

بعدها حرك عينيك لأعلى نحو الفراشة على اليسار حيث أن الفراشة في الصورة العلوية لها هوائي واحد ، بينما الفراشة السفلية بها اثنان.

وتوجد أيضا زهرة بجوار السلة على الأرض في الصورة الأولى، لكن لا توجد زهرة في الصورة الثانية، كما يمكن العثور على الاختلاف الرابع في السماء.

وفي الاختلافات أيضا سترى أن الحشرة في الصورة الأولى ليس لها أجنحة منفصلة، بينما الفراشة في الصورة الثانية لا يوجد بها فواصل أجنحة.

أخيرا، انظر إلى الزاوية اليمنى السفلية حيث تحتوي كلتا الصورتين على أعمدة سلكية مع طائر في الأعلى.

ومع ذلك، فإن الصورة العلوية تفبينماقد إلى سلك توصيل.

الصورة الأولى

الصورة التانية