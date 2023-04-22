لأصحاب البصر القوى.. كلب بري يختبئ في الصورة العشبية.. هل رأيته

حل الألغاز والخدع البصرية له فوائد صحية عديدة، من أبرزها: تحفيز الدماغ خاصة عند إيجاد حل سريع خلال ثواني معدودة ممن يدل على قوة البصر والذكاء.

كشفت صورة خداع بصري جديدة عن وجود كلب بري وسط صورة بها عشب كثير، فهل تمكنت من ملاحظته في غضون 15 ثانية فقط؟.

تفاصيل

وفقا لموقع "فريشرز لايف" كل ما عليك النظر جيدا إلى صورة الوهم البصري مع التركيز ومحاولة العثور على الهدف في كل زاوية من زوايا الصورة.

وإذا لم تتمكن من إيجاد حل لغز الخداع البصري، فيمكنك مشاهده في الصورة التالية لصورة اللغز حيث حدد الحل بدائرة حمراء صغيرة.

الصورة

الحل



