اختبر قوة ملاحظتك.. 16 دائرة في صورة الوهم البصري الصعبة

تعتبر صور الأوهام البصرية من أفضل طرق اختبار قوة الملاحظة عند البشر كما أنها تثير حيرة مشاهديها بسبب ما تقدمه من خداع لعين وعقل من يرآها حتي يتمكن من حلها.

كشفت صورة خداع بصري جديدة نشرتها “الديلي ستار” البريطانية عن استخراج 16 دائرة مخبأة في صورة الوهم البصري التي تحتوي على صفوف مربعات.

حل اللغز

إذا لم تتمكن من إيجاد الـ 16 دائرة خلال ثواني معدودة، فإن الحل يظهر في كونها بين حواف كل مربع وآخر.

وكانت من بين تعليقات مشاهدي صورة الوهم البصري، قول شخص: "كدت أستسلم ثم رأيتهم أخيرا"، وأضاف آخر: "يجب أن أطمس عيني لأرى الدوائر"، وعلقت ثالثة مازحة: "أي نوع من السحر الأسود هذا؟ يا إلهي".

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