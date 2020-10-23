اختبر قوة ملاحظتك .. اختبار للنظر فشل فيه الآلاف .. صور

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اختبارًا محير ًا تسبب في حيرة الملايين على الإنترنت فى الساعات الماضية، بعدما طلب من الرواد العثور على 10 إختلاففات بين الصورتين فى مدة زمنية لا تتجاوز الدقيقة و نصف.





وتظهر الصورة لقطة فى إحدي الغابات يتوسطها ثغلبان وهما يستمتعان بوقتهام، بينما تتساقط خلفهما أوراق الأشجار بمناسبة فصل الخريف، إلا أن الصورتين بينهما 10 إختلافات، حيث للوهلة الأولى ستخدعك عيناك و تعتقد أن الصورة مكررة.





وبدأ رواد مواقع التواصل الإجتماعى فى التباري بين بعضهم البعض، للفوز بالتحدي فى أسرع وقت، إلا أن الغريب أن الرواد لم ينجحوا فى رؤية الإختلافات بسهولة فى مدة الـ 90 ثانية.





جدير بالذكر أن الصورة جاءت بها 10 إختلافات وهي

1- العصفور الطائر

2- غصن الشجرة

3- ريش طائر البومة

4- "كوفية" الدب

5- حجم شوكة التنظيف الخاصة بالحشائش

6- ذيل الطائرة الورقية

7- ذيل الثعلب الصغير

8- ورقة الشجرة حمراء اللون

9- رأس قرع العسل

10- ذيل الثعلب القافز



