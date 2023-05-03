مبلغ خيالي| كم خسر الزمالك بعد اعتذاره عن لعب السوبر أمام الأهلي؟

انسحب نادي الزمالك أمس من لعب مباراة السوبر أمام النادي الأهلي بالإمارات، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو الجاري، بإستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية.

نادي الزمالك

خسائر الزمالك بعد الأنسحاب من السوبر

ومن المقرر أن نادي الزمالك خسر مبلغ مالي كبير بعد قرار إنسحابة من مباراة السوبر أمام النادي الأهلي، حيث أنه من المفرد إن بطل السوبر المصري سيحصل على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة مكافأة الوصيف 500 ألف دولار.

قرار إنسحاب الزمالك من السوبر المصري

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي عن عدم المشاركة في السوبر، كما قال مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء استقر على عدم المشاركة في كأس السوبر بإجماع الأعضاء، مشيرا إلى أن الفريق "يعتذر وليس منسحبا".

وأكمل مرتضى: "قرارنا جاء بسبب اتحاد الكرة الذي فشل في كل البطولات التي شارك بها".

وأردف: "العناد بدأ من اتحاد الكرة ليس بسبب قضية كهربا فقط، ولكن منذ قضية عدم قيد اللاعبين، والتي جاءت في أهم وقت في الموسم".

وأشار: "كيف تكون لجنة الانضباط باطلة، وقدم الأهلي شكوى بذلك، ولاعبه كهربا امتثل أمامها والنادي نفسه قدم شكوى ضدي بها".

واختتم: "لو كان هناك قرار من لجنة التظلمات بإيقاف كهربا كنا سنسافر للمشاركة في السوبر".

نادي الزمالك

بيراميدز أمام الأهلي بالسوبر المصري

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، عن مشاركة نادي بيراميدز، فى بطولة السوبر المصري بالإمارات، بدلا من نادي الزمالك، حيث حصل اتحاد الكرة على موافقة النادي السماوي.

جاء التحرك السريع من جانب اتحاد الكرة لإيجاد البديل، حتى لا يعرض مجلس أبو ظبي الرياضي، الراعي الرسمي لمباراة السوبر المصري بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي، لخسائر مادية كبيرة، وسيعود بالطبع على اتحاد الكرة المصري بالتعويض عن الخسائر الكبيرة المتوقعة بعد انسحاب الزمالك صاحب الشعبية الكبيرة في دول الخليج والقطب الثاني للكرة المصرية.

رجعوا من المطار

بعد جلسة تصوير بعثة الزمالك بالبدل الرسمية للسفر إلى الإمارات، واستعداد الفريق للتوجه إلى المطار، قرر رئيس النادي إيقاف كل الإجراءات، وعودة اللاعبين إلى منازلهم لحين اشعار آخر.

جاء قرار لجنة الاستئناف، بتعليق نظر تظلم الأهلي ضد قرار إيقاف محمود كهربا، لحين صدور قرار القضاء الإداري، بالفصل في الدعوى المقامة من النادي الأهلي بشكل مستعجل للطعن في شرعية لجنة الانضباط.