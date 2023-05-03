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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. ونجل سامي العدل يطالب بإنهاء تغطية الجنائز

الزمالك
الزمالك

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

من داخل المستشفى.. أفشة يطمئن على نجم فاركو عقب إصابته

نشر محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، صورة برفقه رامي صبري، لاعب نادي فاركو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أفشة في مكالمة فيديو مع رامي صبري، أثناء تواجده داخل المستشفى للخضوع لرحلة علاجه عقب إصابته.
تحت أعماق البحر.. غادة عبد الرازق تستمتع بأجازتها الصيفية

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور والفيديوهات من اجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت غادة عبد الرازق وهي تستمتع برحلة الغطس في أعماق البحار، برفقه عائلتها، ونال ظهور غادة عبد الرازق اعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن إصدار مجلس أبوظبي الرياضي بيانًا بشأن استرجاع تذاكر مباراة السوبر لجماهير نادي الزمالك. 

وكتب أحمد حسن عبر “فيسبوك”: “عاجل.. مجلس أبوظبي الرياضي يصدر بياناً بخصوص مباراة السوبر ويتيح الفرصة لجماهير الزمالك لاسترجاع تذاكر المباراة”.

منهم شيكابالا.. أحمد حسن: لاعبو الزمالك اعترضوا على الاعتذار عن السوبر

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن اعتراض بعض لاعبي نادي الزمالك علي الاعتذار عن مباراة السوبر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. بعض لاعبي الزمالك كانوا رافضين للاعتذار عن السوبر وأبلغوا الإدارة برغبتهم في خوض اللقاء وعلى رأسهم شيكابالا”.

بسبب عادل إمام.. نجل سامي العدل يطالب بإنهاء تغطية الجنائز

طالب نجل الفنان سامي العدل، بإنهاء تغطية الجنائز من وسائل الإعلام المصرية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وروى نجل سامي العدل، موقفًا في عزاء والده، قائلا: “أنا فاكر وقت عزاء والدي المصورين كانوا بيزقوني وأنا واقف باخد العزاء، عشان ياخدوا صورة لعادل إمام وهو واقف بيسلم عليا، وكان رد المصور: آسف، بس دا نادرًا لما بيحصل”.

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