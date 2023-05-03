تحت أعماق البحر.. غادة عبد الرازق تستمتع بأجازتها الصيفية

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور والفيديوهات من اجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت غادة عبد الرازق وهي تستمتع برحلة الغطس في أعماق البحار، برفقه عائلتها، ونال ظهور غادة عبد الرازق اعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

يذكر أن أخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

قصة مسلسل تلت التلاتة

وتدور قصة مسلسل تلت التلاتة حول ثلاث شخصيات تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، وينتمي مسلسل تلت التلاتة لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.