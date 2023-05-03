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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب عادل إمام.. نجل سامي العدل يطالب بإنهاء تغطية الجنائز

سامي العدل
سامي العدل

طالب نجل الفنان سامي العدل، بإنهاء تغطية الجنائز من وسائل الإعلام المصرية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وروى نجل سامي العدل، موقفًا في عزاء والده، قائلا: “أنا فاكر وقت عزاء والدي المصورين كانوا بيزقوني وأنا واقف باخد العزاء، عشان ياخدوا صورة لعادل إمام وهو واقف بيسلم عليا، وكان رد المصور: آسف، بس دا نادرًا لما بيحصل”.

وكانت وفاة الفنان مصطفى درويش الحدث الأبرز الذى اهتم به الجمهور المصري، ولكن كانت هناك لقطة إضافية فى جنازته أثارت جدلا واسعا.

تم تداول صورة بشكل واسع على السوشيال ميديا ونشرها عدد كبير من الفنانين والإعلاميين لفتاتين تمسكان الهواتف المحمولة في يديهما وعلى وجههما ابتسامة عريضة أثناء تصوير جنازة مصطفى درويش، والقيام بعملهما فى تغطية الحدث، ما تسبب فى الغضب منهما وتوجيه الكلمات القاسية لهما على السوشيال ميديا.

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