من داخل المستشفى.. أفشة يطمئن على نجم فاركو عقب إصابته

نشر محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، صورة برفقه رامي صبري، لاعب نادي فاركو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أفشة في مكالمة فيديو مع رامي صبري، أثناء تواجده داخل المستشفى للخضوع لرحلة علاجه عقب إصابته.

وعلي جانب أخر، نشرت الإعلامية شيما صابر، صورة برفقه زوجها رامي صبري، لاعب نادي فاركو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت شيما صابر برفقه زوجها من داخل المستشفى، وعلقت علي الصورة كاتبة: “ربنا يقومك بالسلامة وترجع احسن من الأول يا بطل”.