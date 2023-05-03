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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توعّد روسيا .. طلب عاجل من أوكرانيا لمواطنيها

صدى البلد

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، حالة الإنذار الجوي في العاصمة كييف ومناطق شرق البلاد، وذلك بعد اتهام روسيا لها بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هجوم طائرات مسيرة على الكرملين.

وحسب قناة "العربية"، طالبت الرئاسة الأوكرانية المواطنين بالدخول إلى الملاجئ فورًا، خشية أي هجوم روسي وذلك مع توعد موسكو بالرد.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن اتهام موسكو لكييف بمهاجمة الكرملين مقدمة لهجوم روسي شامل، مؤكدة أن قواتها تركز على تحرير أراضيها وليس الهجوم على الكرملين.

وكانت روسيا أعلنت إحباط محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة مزدوجة على الكرملين خلال أمس، متهمة أوكرانيا بتنفيذ هذا العمل.

وذكرت روسيا، إن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له، وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين. 

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مسؤول أوكراني كبير، أنه لا علاقة لكييف بالهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالكرملين.

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