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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يكرم الفائزين بمسابقة أفضل صورة رمضانية

وكيل الشباب والرياضة
وكيل الشباب والرياضة بالغربية

كرم يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم  الفائزين في مسابقة افضل صورة رمضانية تحت شعار "روحانيات رمضانية... في صورة فوتوغرافية"، بحضور الفائزين من المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، وتم تكريمهم بجوائز مالية وشهادات تقدير تشجيعاً لهم على السعي والاستمرار نحو الأفضل.

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فقد حرصت مديرية الشباب والرياضة بالغربية تحت قيادة يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، على تشجيع الشباب ودعم مواهبهم، حيث قدمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية مسابقة لأفضل صورة رمضانية تحت شعار" روحانيات رمضانية... في صورة فوتوغرافية" وذلك بدءاً من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٣.

قدم عدد من المشاركين ما يُبدعه خيالهم وما تجود به عدساتهم من صور تعبر عن الأجواء الرمضانية في مصرنا الحبيبة وما ينتشر فيها من حب وعبادة وزينة وسعادة، وقد قام بالتقييم  الدكتورة أماني أحمد حبيب أستاذ الرسم و التصوير المساعد بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة طنطا.

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كما تم عرض الصور الثلاثة الفائزة وقد تم التصويت خلال يوم كامل على صفحة المديرية وحصلت الصورة رقم" ٣" والمشارك بها المتسابق ماهر محمد العطار على المركز الأول، كما حصل المتسابق عبدالله محمد عوض صاحب الصورة رقم "١" على المركز الثاني، وحصل المتسابق حسام حازم الجارحي  صاحب الصورة رقم "٢" على المركز الثالث.

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