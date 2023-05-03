معظمهم من الخليل.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، غالبيتهم من الخليل.

ففي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من يمان بعيرات، وآدم حمايل من بلدة كفر مالك، وعبد الكريم أبو عليا، وماجد النعسان من بلدة المغير شرق رام الله، والأسير المحرر مصطفى القاضي من مدينة البيرة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال النائب السابق عزام سلهب التميمي (67 عاما)، وابناءه مالك (25 عاما)، وعبد الله (21 عاما)، وحمزة (20 عاما)، من المدينة، ومجاهد خالد الهور، وغسان محمد سكافي غنيمات، وحمد فؤاد القدسي، وقاسم علي القاضي، من بلدة صوريف.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر أرقم رياض خالد هرشة (28 عاماً) من بلدة قفين، والمحرر عماد أحمد أبو عصبة (36 عاماً) من بلدة علار، شمال المحافظة.