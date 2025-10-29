السلطات الليبية تُمهل "أطباء بلا حدود" مهلة لمغادرة البلاد

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الأربعاء أن السلطات الليبية أمهلتها حتى 9 نوفمبر المقبل لمغادرة الأراضي الليبية، دون أن تقدّم أي تبرير لهذا القرار.

وقال ستيف بوربريك، مسؤول برامج المنظمة في ليبيا، في تصريح صحفية: "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء هذا القرار الذي تلقيناه من وزارة الخارجية الليبية، ونعبّر عن قلقنا البالغ بشأن تأثيره على صحة المرضى الذين كانوا يعتمدون على خدماتنا الطبية."، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية قد وجّه في أبريل الماضي اتهامات لعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، بينها "أطباء بلا حدود"، بالتورط في مشروع دولي يهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.

وذكر الجهاز أن تحقيقاته كشفت عن "أنشطة مشبوهة" تدعمها جهات أجنبية، مستغلة حالة الانهيار السياسي والأمني والاقتصادي التي تعيشها البلاد.

وأكد الجهاز حينها أنه اتخذ إجراءات بإغلاق مقار المنظمات المشمولة بهذه الاتهامات، دون أن تُقدم أدلة علنية تدعم هذه المزاعم.

ويأتي هذا القرار بعد أن علّقت المنظمة جميع أنشطتها الطبية في ليبيا في مارس الماضي، إثر إغلاق الأجهزة الأمنية مكاتبها في البلاد، ما اضطرها إلى إجلاء موظفيها الدوليين وتسريح العاملين المحليين.