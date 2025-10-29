بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.. بنك كندا يخفض الفائدة مجددا

خفض بنك كندا سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي ليصل إلى 2.25%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الكندي الذي يواجه تحديات متزايدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية وعدم اليقين التجاري.

وأظهر استطلاع حديث أجراه بنك كندا لآراء الشركات والمستهلكين أن الشركات لا تتوقع تفاقم تأثير الرسوم الجمركية، لكنها تتوقع استمرار ضعف الطلب، وتراجع دفاتر الطلبات، وانخفاض التوظيف.



وفي بيانه حول السياسة النقدية في سبتمبر، قال المحافظ تيف ماكلم إن البنك سيكون مستعداً لخفض الفائدة مجدداً إذا زادت المخاطر على الاقتصاد وظلت معدلات التضخم تحت السيطرة.