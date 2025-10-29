رئيس غينيا الاستوائية يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

يشارك رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر إقامته السبت المقبل.

والتقى السفير أحمد فريد، سفير جمهورية مصر العربية في ملابو، وزير الخارجية والتعاون الدولي والشتات بجمهورية غينيا الاستوائية، بمقر وزارة الخارجية الاكواتورية، حيث أكد الوزير على علاقة الصداقة والأخوة التي تجمع بين مصر وغينيا الاستوائية، وذكر أنه سيسافر إلى القاهرة ضمن الوفد الرئاسي لغينيا الاستوائية للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير لما يتميز به هذا الحدث من أهمية بالغة.

وأكد السفير أحمد فريد على تميز العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، خاصة لتنوع مجالات التعاون التي نعمل على استئناف العمل بها الفترة القادمة، بجانب فتح ميادين أخرى للتعاون الثنائي والبناء على ما تم إنجازه بالفعل في عدة مجالات، وأكد على اعتزاز مصر باستقبال الرئيس الاكواتوري والوزير والوفد المرافق له لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وأنها تعد بلدهم الثاني وترحب بهم في كل الأوقات.