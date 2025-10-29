في ختام الأربعاء.. اللون الأخضر يسيطر على أداء أسواق المال العربية

أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات الأربعاء :

-أداء إيجابي لمؤشر الأسهم السعودية الرئيسي

-بورصة الكويت تغلق تعاملات اليوم مرتفعة

-تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية

سيطر اللون الأخضر على أداء بعض أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم، إذ ارتفعت بورصات السعودية،مسقط، الأردن، الكويت، قطر وتباينت مصر، الإمارات ، البحرين.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.

سوق الأسهم السعودية

شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاعا ملحوظا بنهاية جلسة اليوم الأربعاء؛ ليسجل ارتفاعه الثالث على التوالي، وسط صعود جماعي لقطاعات الرئيسية بقيادة البنوك والطاقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" بارتفاع نسبته 0.67% مضيفا 78.02 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 11,752.08 نقطة، ليتجاوز مستويات 11750 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 5.22 مليار ريال، من خلال 198.38 مليون سهم، مقابل 5.64 مليار ريال، بكمية تداول بلغت 257.54 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الثلاثاء..

وفيما يخص أداء السوق الموازي أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.25%، بمكاسب بلغت 61.34 نقطة، صعدت به إلى مستوى 25,008.64 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودي، إلى 9.695 تريليون ريال، مقابل 9.66 تريليون ريال بالجلسة السابقة بمكاسب سوقية بلغت 35.01 مليار ريال.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 69.62 نقطة بنسبة بلغت 0.78% ليبلغ مستوى 8974.42 نقطة، وذلك من خلال تداول 548.4 مليون سهم عبر 32867 صفقة نقدية بقيمة 184.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 43.78 نقطة بنسبة بلغت 0.51% ليبلغ مستوى 8549.38 نقطة من خلال تداول 283 مليون سهم عبر 20609 صفقات نقدية بقيمة 61.8 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 79.51 نقطة بنسبة بلغت 0.84% ليبلغ مستوى 9523.89 نقطة من خلال تداول 301.4 مليون سهم عبر 12258 صفقة بقيمة 122.6 مليون دينار.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 66.93 نقطة بنسبة بلغت 0.76% ليبلغ مستوى 8830.82 نقطة من خلال تداول 179.4 مليون سهم عبر 10809 صفقات نقدية بقيمة 35.4 مليون دينار كويتي.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم عند مستوى 5572.66 نقطة مرتفعا 46.2 نقطة وبنسبة 0.84 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5526.47 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 52 مليونا و769 ألفا و615 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 42.4 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 91 مليونا و646 ألفا و491 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.255 %عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 31.25 مليار ريال عماني.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بواقع 3.45 نقاط، أي ما يعادل 0.03%، ليصل إلى مستوى 10928.23 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول 106 ملايين و940 ألفًا و817 سهمًا، بقيمة 299 مليونًا و236 ألفًا و135.197 ريالًا، عبر تنفيذ 19676 صفقة في جميع القطاعات.



بورصة عمَّان

أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات اليوم، مرتفعاً 0.28 % ليغلق عند مستوى 3,323.52 نقطة، رابحاً 9.25 نقطة.

وارتفعت مؤشرات القطاعين المالي والصناعة، وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.12 %،وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 7.46 %.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 4.1 مليون سهم مقابل 5.94 مليون سهم بجلسة أمس الثلاثاء، وتراجعت قيمة التداولات إلى 8.77 مليون دينار، مقابل 12.37 مليون دينار بالجلسة السابقة.

البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على أداء متباين لمؤشراتها، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2% ليغلق عند 38229 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% مسجلاً 3926 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.16% ليصل إلى 4318 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31% إلى 12079 نقطة، بينما سجل EGX100 الأوسع نطاقًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.07% ليغلق عند 15915 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.766 تريليون جنيه.

وبلغت قيمة التداولات نحو 4.68 مليار جنيه، من خلال تداول 1.79 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ 116,614 عملية على أسهم 219 شركة مقيدة.

وانتهت الجلسة بارتفاع أسعار 84 سهمًا، مقابل 10 أسهم فقط تراجعت، فيما استقرت أسعار 29 سهمًا دون تغيير.

أسواق المال الإماراتية

شهدت أسواق المال الإماراتية حالة من التباين بختام تعاملات اليوم، حيث تراجع سوق أبوظبي، بينما حقق سوق دبي مكاسب قدرها 5 مليارات درهم.

اختتم مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع طفيف، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 10,162.22 نقطة، وقد بلغت قيمة التراجع 2.34 نقطة، ما يمثل نسبة تغيير قدرها 0.023%.

شهدت حركة التداول نشاطاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.007 مليار درهم، أما من حيث الكمية، فقد وصل مقدار الأسهم المتداولة إلى 231.530 مليون سهم، وتم تنفيذ هذه التداولات عبر 18,759 ألف صفقة.

وشهد السوق تبايناً في الأداء بين الشركات المدرجة، حيث ارتفعت أسعار 35 سهمًا، بينما تراجعت أسعار 43 سهماً، وظلت أسعار 13 سهماً دون تغيير (ثابتة) بنهاية جلسة التداول.

سجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.123 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 3.129 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 6 مليارات درهم.

فيما أنهى مؤشر سوق دبي المالي جلسة اليوم ، على ارتفاع طفيف، ليضيف 19.67 نقطة إلى رصيده، أو ما يعادل 0.324%، مستقراً بذلك عند مستوى 6089.23 نقطة.

وقد جاء هذا الارتفاع مصحوباً بنشاط كبير في السيولة، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتداولات 662.7 مليون درهم، وتم تداول ما يقرب من 165 مليون سهم عبر 11,243 ألف صفقة.

وعلى صعيد حركة الأسهم، مالت الكفة قليلاً لصالح الأسهم المنخفضة، حيث تفوقت 22 شركة خاسرة على 19 شركة مرتفعة، بينما حافظت 9 شركات على استقرار أسعارها.

سجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 1.036 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 1.031 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 5 مليارات درهم.

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,047.99 بارتفاع وقدره 15.19 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع العقارات، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,002.09 بانخفاض وقدره 0.83 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 7 ملايين و726 ألفًا و169 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليونين و180 ألفًا و866 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 140 صفقة.

