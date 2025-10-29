قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل في مواعيد مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات
الصحة: خريطة إلكترونية ذكية تعمل على توثيق مشاريع تمكين المرأة على مدى 10 سنوات
بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.. بنك كندا يخفض الفائدة مجددا
بدلاء الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري
السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف ليل الغد
مرصد الأزهر: سلطات الاحتلال تواصل تديين التعليم لترسيخ الهوية الصهيونية في الأراضي المحتلة
القانون يلزم الناخب باختيار العدد المقرر من المرشحين بانتخابات النواب 2025
رئيس غينيا الاستوائية يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية
الاتصالات تصدر طوابع تذكارية من خلال البريد المصري للمتحف الكبير
زيزو وبن شرقي وطاهر في هجوم الأهلي أمام بتروجيت بالدوري
نمو الاقتصاد المصري يتسارع ودويتشه بنك يرفع توقعاته إلى 4.6%
اقتصاد

الرقابة المالية تشارك في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2025

علياء فوزى

تشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي 2025" (World Investor Week – WIW)، وهو حدث سنوي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، التي تُعد الجهة المسؤولة عن وضع المعايير الدولية للأسواق المالية وتضم في عضويتها الهيئات الرقابية من مختلف دول العالم.

ويُعد "أسبوع المستثمر العالمي" مبادرة دولية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي والاستثماري لدى الجمهور، وتشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات مالية واعية ومبنية على المعرفة، مع التركيز على حماية حقوق المستثمرين وتعزيز ثقافة التعامل الآمن مع الأدوات المالية.

ويركّز الأسبوع هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية:
1. مكافحة الاحتيال المالي من خلال نشر التوعية بأساليب الاحتيال الشائعة وطرق اكتشافها وسبل حماية الأفراد من الممارسات غير المشروعة.

2. التكنولوجيا المالية (FinTech) باعتبارها أحد أبرز الاتجاهات الحديثة في الخدمات المالية التي تتيح فرصًا أوسع للشمول المالي وتقدّم حلولًا مبتكرة وآمنة للمستثمرين.

3. الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية ودوره المتنامي في دعم اتخاذ القرار الاستثماري، وتحليل البيانات المالية، والكشف المبكر عن المخاطر، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وتحسين تجربة المستثمرين.

وفي إطار فعاليات الأسبوع، تنفّذ الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الأنشطة التوعوية والمحاضرات والبرامج التفاعلية الموجهة للجمهور وموظفي الهيئة، إلى جانب نشر محتوى توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية ونشر المعرفة الاستثمارية.

ونظّمت الهيئة حتى الآن دورتين افتراضيتين حول صناديق الاستثمار، ناقشت خلالهما سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة، موضوعات صناديق الاستثمار في الذهب وصناديق الاستثمار العقارية، مع تحليل مزايا ومخاطر كل نوع ودورها في مواجهة تقلبات السوق. 

كما عُقدت محاضرة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق رأس المال، قدّمها المهندس طارق فتحي، مستشار رئيس الهيئة، تناول فيها أهمية الذكاء الاصطناعي، ومزاياه وتحدياته، وتأثيره على قرارات المستثمرين.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث العالمي تأكيدًا لدورها الرائد في دعم جهود التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المختلفة، وبخاصة فئة الشباب وطلبة الجامعات، إلى جانب حماية المتعاملين في الأسواق وتعزيز الشمول المالي في مصر.

