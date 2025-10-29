تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2% ليغلق عند 38229 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% مسجلاً 3926 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.16% ليصل إلى 4318 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31% إلى 12079 نقطة، بينما سجل EGX100 الأوسع نطاقًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.07% ليغلق عند 15915 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.766 تريليون جنيه.

وبلغت قيمة التداولات نحو 4.68 مليار جنيه، من خلال تداول 1.79 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ 116,614 عملية على أسهم 219 شركة مقيدة.

وانتهت الجلسة بارتفاع أسعار 84 سهمًا، مقابل 10 أسهم فقط تراجعت، فيما استقرت أسعار 29 سهمًا دون تغيير.