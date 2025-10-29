︎وزيرة التضامن تتفقد جناح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمطار شرم الشيخ

حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد أروقة جناح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" الذي أقامته الوزارة بمطار شرم الشيخ الدولي.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة المعرض الذي يعرض المنتجات السيناوية التراثية، فضلا عن المنتجات التراثية واليدوية الأخرى، بجانب ديكورات المنزل البسيطة والأزياء والإكسسوارات.

المنتجات التراثية السيناوية المعروضة تنال إعجاب السياح

والتقت الدكتورة مايا مرسي العارضات داخل جناح المعرض اللاتي عبرن عن سعادتهن بحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد أروقة الجناح ولقاءهن، حيث أكدن أن المنتجات التراثية السيناوية المعروضة تنال إعجاب السياح والزوار خلال مغادرتهم مدينة شرم الشيخ.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شاركت صباح اليوم في افتتاح فعاليات أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25” ، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ.

كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي، يرافقها اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ، وذلك للوقوف على جاهزية القرية استعدادا لافتتاحها رسميا.