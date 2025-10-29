بعد 10 سنوات على رحيلها.. عرض فيلم إمبراطورية م لفاتن حمامة فى دور العرض السعودية

تبدأ شاشات «فوكس سينما» بعرض فيلم «إمبراطورية م»، إنتاج عام 1972، أحد أشهر أفلام الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ضمن مبادرة «روتانا للإعلام» و«فوكس سينما» لإحياء الكلاسيكيات العربية.

فيلم إمبراطورية م

والفيلم من إخراج حسين كمال، وقصة وحوار إحسان عبد القدوس، بمشاركة نجيب محفوظ في كتابة السيناريو.

بطولة: فاتن حمامة، أحمد مظهر، هشام سليم، دولت أبيض، سيف أبو النجا، ليلى حمادة.

قصة مسلسل امبراطورية م

وتدور قصة فيلم امبراطورية م منى التى تجسد شخصيتها الفنانة (فاتن حمامة) وتتحمل مسئولية تربية أبنائها الستة بعد وفاة زوجها بجانب عملها في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدتهم في التربية، وتقع منى في قصة حب مع رجل الأعمال أحمد رأفت (أحمد مظهر)، وتتوالي الأحداث.

اختير «إمبراطورية م» ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، حيث جاء في المرتبة التاسعة والثمانين وفقًا لاختيار النقاد.